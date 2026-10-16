Niğde Valisi Akmeşe, Muhtarlar Günü'nde muhtarların gönül köprüsü kurduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Niğde Valisi Akmeşe, Muhtarlar Günü'nde muhtarların gönül köprüsü kurduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akmeşe, muhtarların devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu belirterek görevlerinde başarılar diledi ve emekleri için teşekkür etti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında muhtarlık müessesesinin milletin asırlara dayanan devlet geleneğinden doğduğunu ve demokrasinin yereldeki en köklü ve sağlam dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında görev üstlenen muhtarların devletin vatandaşa uzanan eli olduğunu vurgulayan Akmeşe, muhtarların hizmetin ve fedakarlığın simgesi olduğunu kaydetti.

Akmeşe, vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ulaştıran muhtarların, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Muhtarların toplumla devlet arasındaki iletişimdeki rolünün önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Niğde'mizin her köyünde ve mahallesinde büyük bir özveriyle görev yapan, ilimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlerle işbirliği içerisinde olan tüm muhtarlarımıza emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Niğde ValiliğiMuhtarlar GünüYerel HaberlerPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
14:34
İşte Italiano’nun başarısının sırrı Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:48:26. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde Valisi Akmeşe, Muhtarlar Günü'nde muhtarların gönül köprüsü kurduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei