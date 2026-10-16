Niğde Valisi Akmeşe, Muhtarlar Günü'nde muhtarların gönül köprüsü kurduğunu söyledi

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında muhtarlık müessesesinin milletin asırlara dayanan devlet geleneğinden doğduğunu ve demokrasinin yereldeki en köklü ve sağlam dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında görev üstlenen muhtarların devletin vatandaşa uzanan eli olduğunu vurgulayan Akmeşe, muhtarların hizmetin ve fedakarlığın simgesi olduğunu kaydetti.

Akmeşe, vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ulaştıran muhtarların, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Muhtarların toplumla devlet arasındaki iletişimdeki rolünün önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Niğde'mizin her köyünde ve mahallesinde büyük bir özveriyle görev yapan, ilimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlerle işbirliği içerisinde olan tüm muhtarlarımıza emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."