Niğde Valisi Cahit Çelik Koyun Kırktı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik Koyun Kırktı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Hançerli köyünde düzenlenen koyun kırma etkinliğine katılarak koyunları rahatlattı. Vali Çelik, kentteki hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek üreticilere destek olacaklarını belirtti.

27.06.2024 14:59
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Niğde Valisi Cahit Çelik, havaların ısınmasıyla koyunları rahatlaması ve yünlerini yenilemesi için düzenlenen etkinlikte koyun kırktı.

Vali Çelik, merkeze bağlı Hançerli köyündeki koyun kırkma şenliğine katıldı.

Burada vatandaşlarla koyun kırkan Çelik, kentte 177 bin büyükbaş, 600 bine yakın da küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Niğde'nin tarım ve hayvancılıkta ülkenin önemli illerinden biri olduğunu aktaran Çelik, "Vatandaşlarımızın kırkma şenliğine eşlik ederek kendilerine hayırlı ve bereketli olmasını temenni ettik. İnaşallah ülkemiz, memleketimiz hayvancılıkta potansiyelini iyi kullanır ve Niğde ülkenin önemli illerinden biri olur. Tarım ve hayvancılık alanında kentimizin iyi bir potansiyeli var, bizler de üreticilerimize destek verme anlamında onlara eşlik ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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