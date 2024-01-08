Niğde Valisi Çelik\'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, gazeteciliğin, mesai kavramı gözetmeksizin zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberlerle halkın bilgilendirilmesini sağlayan bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Her iklim şartında, gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirme adına görev yapan gazetecilerin, meşakkatli bir görevi icra ettiklerini aktaran Çelik, "Kamu hizmeti görevini yerine getiren basın mensuplarımız, devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmekte, basın ahlakı kurallarına ve toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamaktadır. Bu vesileyle basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.