Niğde ve Nevşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

05.05.2026 22:40
Niğde ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Niğde'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hacı Arif Tuncel Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Gergin, dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını belirten Gergin, şunları kaydetti:

"Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir."

Etkinlik, tekbirler ve atılan sloganlarla sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Gençtürk, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

İsrail'in filoya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gençtürk, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması bir zorunluluktur. Filodaki vatandaşlarımız ve diğer katılımcıların durumu yakından takip edilmekte ve süreçle ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Ortaya konan duruş, insan onuru, adaleti ve temel hakları savunan bir yaklaşımın ifadesidir." dedi.

Grup, daha sonra Tarık Kesekci Parkı'nda başlatılan Sumud Filosu'na destek nöbetine katıldı.

Kaynak: AA

