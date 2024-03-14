Niğde\'ye Yeni L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Binası Yapılacak

Böbrek Sağlığı İçin Su ve Tuz Tüketimine Dikkat Edilmeli

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Horoz, böbrek sağlığı konusunda su ve tuz tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Böbreklerin vücuttaki atık maddelerin atılması, asit baz dengesinin sağlanması gibi önemli işlevleri olduğunu aktaran Horoz, böbreğin salgıladığı hormonlarla da tansiyon dengesi, kan yapımı, D vitamini aktifleşmesini sağladığını söyledi. Horoz, böbrek rahatsızlıklarının en fazla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek taşı gibi hastalıkların etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, günlük su ve tuz ihtiyacının alınan gıdalardan karşılandığını ve fazladan su ve tuz tüketiminin sorunlara yol açabileceğini vurguladı.