Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) - Eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski milli futbolcu Nihat Kahveci ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kahveci hakkında eşini darbettiği iddiası üzerine işlem başlatıldı. İhbarın ardından gözaltına alınan Kahveci, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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