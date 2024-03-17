Nijer'de askeri hükümet, ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasını feshetti

Uluslararası Demokratlar Birliği Brüksel'de iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.