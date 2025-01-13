Nijer'de Avusturyalı Kadın Kaçırıldı

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Nijer'in kuzeyinde bir Avusturya vatandaşının kaçırıldığı duyuruldu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Eva Gretzmacher'ın, 11 Ocak'ta kimliği belirsiz kişilerce evinden kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin çeşitli projeler yürüten Gretzmacher'ın, 28 yıldır bölgede yaşadığı belirtildi.

Libya ve Cezayir sınırında yer alan, başkent Niamey'e yaklaşık 900 kilometre mesafedeki Agadez'de 2010'da da Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano, eski ismiyle "Areva" çalışanı 5 Fransa, 1 Togo ve 1 Madagaskar vatandaşı kaçırılmıştı.

Rehineler, Ekim 2013'te serbest bırakılmıştı.