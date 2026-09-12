Nijer'de isyan girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığına Kiaou atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijer'de isyan girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığına Kiaou atandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijer Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Tchiani, iki hafta önce yaşanan askeri isyan girişiminin ardından Kara Kuvvetleri Komutanı General Maman Sani Kiaou'yu Genelkurmay Başkanlığına atadı. Kiaou, 2023'ten bu yana bu görevi yürüten General Moussa Salaou Barmou'nun yerine geçti.

Nijer Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Tchiani, ülkede iki hafta önce yaşanan askeri isyan girişiminin ardından ordunun üst kademelerinde değişikliğe gitti.

Nijer Savunma Bakanlığının devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre Tchiani, Kara Kuvvetleri Komutanı General Maman Sani Kiaou'yu, Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Kiaou, 2023'ten bu yana bu görevi yürüten General Moussa Salaou Barmou'nun yerine getirildi.

Tchiani ayrıca, General Abdurrahman Abou Zataka'yı, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.

Ordunun diğer üst kademelerinde de değişiklik yapıldı. General Ismaila Ka Sidi Oumar Ka, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına; Albay Ibrahim Abdourazak Ben ise Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atandı.

Nijer'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, bir grup askerin öncülüğünde askeri isyan girişimi yaşanmıştı.

Girişim sırasında Niamey Havalimanı, 101 No'lu Hava Üssü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresi hedef alınmıştı.

Nijer hükümeti, söz konusu girişimin uluslararası bağlantıları bulunduğunu ve Fransa'nın başını çektiğini öne sürdüğü geniş bir ağ tarafından kışkırtıldığını açıklamıştı.

Hükümet ayrıca bazı Afrika ülkelerini, Fransa'nın bölgedeki istikrarsızlaştırma girişimlerine aracılık etmekle suçlamıştı.

Fransa, Nijerya ve Benin ise suçlamaları reddederek Nijer'deki askeri isyan girişimine destek vermediklerini bildirmişti.

Nijer, Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u deviren askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tchiani liderliğindeki askeri yönetim tarafından yönetiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer'de isyan girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığına Kiaou atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı! Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü
Arda Güler için tam 100 milyon Euro Arda Güler için tam 100 milyon Euro
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Hakan Fidan’dan Diyarbakır’da ’süreç’ mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Nijerya’da “bitkisel içecek“ tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

16:57
Polise direndi, gazeteciye tükürdü Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
16:51
Davutoğlu oğlunu evlendirdi Tüm gözler Erdoğan’ı aradı ama...
Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...
16:45
Bu mesaj kime Miçotakis’ten provokatif Meis ziyareti
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti
16:27
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti! Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
16:26
Altın piyasasında neler oluyor 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
16:12
Dudak dudağa görüntü paylaştı İşte Midyeci Ahmet’in ilanla bulduğu eş adayı
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 17:28:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Nijer'de isyan girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığına Kiaou atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement