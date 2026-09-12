Nijer'de isyan girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığına Kiaou atandı

Nijer Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Tchiani, ülkede iki hafta önce yaşanan askeri isyan girişiminin ardından ordunun üst kademelerinde değişikliğe gitti.

Nijer Savunma Bakanlığının devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre Tchiani, Kara Kuvvetleri Komutanı General Maman Sani Kiaou'yu, Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Kiaou, 2023'ten bu yana bu görevi yürüten General Moussa Salaou Barmou'nun yerine getirildi.

Tchiani ayrıca, General Abdurrahman Abou Zataka'yı, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.

Ordunun diğer üst kademelerinde de değişiklik yapıldı. General Ismaila Ka Sidi Oumar Ka, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına; Albay Ibrahim Abdourazak Ben ise Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atandı.

Nijer'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, bir grup askerin öncülüğünde askeri isyan girişimi yaşanmıştı.

Girişim sırasında Niamey Havalimanı, 101 No'lu Hava Üssü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresi hedef alınmıştı.

Nijer hükümeti, söz konusu girişimin uluslararası bağlantıları bulunduğunu ve Fransa'nın başını çektiğini öne sürdüğü geniş bir ağ tarafından kışkırtıldığını açıklamıştı.

Hükümet ayrıca bazı Afrika ülkelerini, Fransa'nın bölgedeki istikrarsızlaştırma girişimlerine aracılık etmekle suçlamıştı.

Fransa, Nijerya ve Benin ise suçlamaları reddederek Nijer'deki askeri isyan girişimine destek vermediklerini bildirmişti.

Nijer, Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u deviren askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tchiani liderliğindeki askeri yönetim tarafından yönetiliyor.