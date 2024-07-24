Nijer'deki terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijer'deki terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında, Tillaberi bölgesinde konuşlu askeri birlik kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 15 asker hayatını kaybederken, 16 asker ise yaralandı. Tillaberi, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor ve bu bölge El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına maruz kalıyor.

24.07.2024 07:13
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Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesinde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Olayda 15 asker hayatını kaybetti, 16 asker yaralandı.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijer'deki terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

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