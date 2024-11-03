Nijer, Rusya ile Uydu Anlaşması İmzaladı

Güncel

NİAMEY, 3 Kasım (Xinhua) -- Nijer, Rusya'nın Roscosmos uzay ajansının bir yan kuruluşu olan Glavkosmos ile üç uydu satın almak için cuma günü başkent Niamey'de anlaşma imzaladı. Ülkenin güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaya Nijer hükümeti adına İletişim Bakanı Sidi Mohamed Raliou imza attı.

Raliou imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir iletişim uydusu, bir uzaktan algılama uydusu ve savunma ve güvenlik amaçlı bir radar uydusu içerdiğini ve üretimin dört yıl içinde Rusya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

"Savunma alanında egemenliğimizi güvence altına almaya kararlıyız" diyen Raliou, projenin aynı zamanda ekipmanın yönetimi için Nijer'de eğitim ekipleri oluşturulmasını içereceğini de kaydetti.

Raliou, Rusya'nın Nijer'e benzer ekipmanlar kiralamayı da kabul ettiğini ifade etti.

Nijer, geçen yıl gerçekleşen darbenin ardından eski sömürgeci gücü Fransa'dan giderek uzaklaşıyor ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer uluslararası ortaklarla ilişkilerini güçlendiriyor.