Nijerya Abia'da polis operasyonunda çete kampı imha edildi, 28 insan kafatası bulundu

Nijerya'nın güneydoğusundaki Abia eyaletinde düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyelerinin kampı imha edilirken, çok sayıda çete üyesi öldürüldü.

Abia Polis Sözcüsü Maureen Chinaka, polis ekiplerince eyaletin Umunneochi bölgesindeki Umuaku ve Nneato ormanlarında silahlı çete üyelerine yönelik istihbarata dayalı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Chinaka, operasyonlarda çeteye ait kampın imha edildiğini ve çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda 28 insan kafatası ve kemiklerin bulunduğunu aktaran Chinaka, söz konusu kalıntıların kaçırma olaylarının kurbanlarına ait olabileceğinden şüphelenildiğini bildirdi.

Chinaka, soruşturmanın sürdüğünü ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.