Nijerya'da 124 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon - Son Dakika
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Nijerya'da 124 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon

Nijerya, kaçak petrol rafineleriyle mücadele kapsamında 124 tesisi imha etti, 55 hırsız gözaltına alındı.

10.10.2024 19:48
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da kaçak ham petrolün yasa dışı şekilde rafine edildiği 124 tesis imha edildi.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Samson Bura, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 4 aydır ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Bura, operasyonlarda 124 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydetti. Operasyonlarda 55 petrol hırsızının gözaltına alındığını aktaran Bura, 116 ahşap tekne, 64 tanker ve 6 geminin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bura, ham petrol hırsızlığı ve yasa dışı rafine işlemleriyle mücadelenin Nijerya'nın petrol üretimini olumlu yönde etkilediğini ve Haziran 2024'te günde yaklaşık 1,3 milyon varil olan üretimin günde 1,7 milyon varile yükseldiğini söyledi.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki bilinen rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 124 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon - Son Dakika

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