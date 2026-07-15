Nijerya'da 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika
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Nijerya'da 15 Temmuz Anma Töreni

15.07.2026 17:39
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için program düzenledi.

Nijerya'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Türkler ve Nijeryalı vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Poroy, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yalnızca Türkiye için değil faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.

FETÖ'nün farklı ülkelerde zaman zaman eğitim kuruluşu, zaman zaman ise dini bir yapı görünümü altında faaliyet yürüttüğünü ifade eden Poroy, örgütün dini istismar ederek gizli ajandasını hayata geçirmeye çalıştığını dile getirdi.

Poroy, örgütün bulunduğu ülkelerin devlet kurumlarına sızmayı hedeflediğini vurgulayarak, FETÖ'nün vergi kaçakçılığı, kara para aklama, sahtecilik, göçmen kaçakçılığı ve şantaj gibi birçok yasa dışı faaliyetin içinde yer aldığının altını çizdi.

Büyükelçi Poroy, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'nün Türk devletine yönelik oluşturduğu büyük tehdidi açık şekilde ortaya koyduğuna işaret ederek, "Bu tehdidin bertaraf edilmesindeki en büyük pay, devletine ve demokrasisine sahip çıkan Türk milletinindir." dedi.

Programda konuşan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş da 15 Temmuz'un, yalnızca başarısız bir darbe girişimi olarak değerlendirilmesinin eksik kalacağını ifade etti.

Demirtaş, 2016'da yaşanan darbe girişiminin, FETÖ'nün sadece Türkiye'yi değil, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerini de hedef alabilecek ölçüde tehlikeli bir yapılanma olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Örgütün eğitim ve sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla birçok ülkede paralel yapılanmalar oluşturmaya çalıştığını söyleyen Demirtaş, 15 Temmuz'da hedef alınanın yalnızca devlet kurumları değil, aynı zamanda doğrudan Türk milleti olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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