Nijerya'da 2.179 kg Pangolin Pulu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 2.179 kg Pangolin Pulu Ele Geçirildi

Nijerya'da düzenlenen operasyonlarda 2.179 kg pangolin pulu yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

18.12.2024 19:17
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 2 bin 179 kilogram pangolin pulu ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya Gümrük Servisi Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Saidu Nuruddeen, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Kano ve Jigawa eyaletlerinde pangolin pulu kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Nuruddeen, operasyonlarda 2 bin 179 kilogram pangolin pulu ele geçirildiğini, bir şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Bu yıl içinde toplam 11 bin 673 kilogram pangolin pulu ele geçirildiğini aktaran Nuruddeen, bunun, hükümetin yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele kararlılığının bir parçası olduğunu ifade etti.

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan pangolinler yasa dışı olarak avlanıyor.

Pangolin pulları, Batı Afrika'da geleneksel tıp, mücevher ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 2.179 kg Pangolin Pulu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 2.179 kg Pangolin Pulu Ele Geçirildi - Son Dakika
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