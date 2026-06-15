Nijerya'da 400 Şüphelinin Terör Davası Başladı - Son Dakika
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Nijerya'da 400 Şüphelinin Terör Davası Başladı

15.06.2026 19:07
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Nijerya'nın Abuja kentinde 400'den fazla şüpheli terörle ilgili suçlamalarla yargılanıyor.

Nijerya'da terör bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya bulunan 400'den fazla şüphelinin toplu yargılanmasına başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de başlandı.

Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Lateef Fagbemi'nin liderliğindeki savcılık ekibi, terörizm, terör örgütlerine yardım ve yataklık ile terörün finansmanı suçlamalarıyla yargılanan 400'den fazla şüphelinin davalarını yürütüyor.

Federal Savcılık Direktörü Rotimi Oyedepo'nun da yer aldığı savcılık ekibi adına davaları Fagbemi takip ederken, maddi imkanı bulunmayan sanıkların savunmasını Nijerya Adli Yardım Konseyi Genel Müdürü Aliyu Abubakar başkanlığındaki avukatlar üstleniyor.

Dört gün sürmesi beklenen yargılamalar için Federal Yüksek Mahkeme Başkanı John Tsoho tarafından özel bir hakimler heyeti oluşturuldu.

Yetkililer, toplu yargılamalarla uzun süredir devam eden terör davalarının sonuçlandırılmasının hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Nisan 2026'da gerçekleştirilen benzer bir toplu yargılamada, 508 sanıktan 386'sı hakkında mahkumiyet kararı verilirken, 8 sanık serbest bırakılmış, 2 sanık ise beraat etmişti.

Söz konusu davalarda hüküm giyen çok sayıda sanık 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 400 Şüphelinin Terör Davası Başladı - Son Dakika

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