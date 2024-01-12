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Nijerya'da 60 Yasa Dışı Petrol Rafinerisi İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da 60 Yasa Dışı Petrol Rafinerisi İmha Edildi

Nijerya Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü Delta Safe Operasyonu kapsamında son bir haftada Niger Delta'da 60 kaçak petrol rafinerisi imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 30 petrol hırsızı yakalandı ve çalıntı ham petrol ile gaz yağı ele geçirildi. Nijerya, dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 3,1'ine sahip olup petrol ihracatında 6. sıradadır.

Nijerya\'da 60 Yasa Dışı Petrol Rafinerisi İmha Edildi
12.01.2024 - 17:33,  Güncelleme: 17:35
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da son bir haftada 60 yasa dışı petrol rafinerisi imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, ordunun, petrol hırsızlığıyla mücadele için yürütülen "Delta Safe Operasyonu" kapsamında son bir haftada petrol bölgesi Niger Delta'da operasyonlar sürdürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonlarda 60 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 30 petrol hırsızının yakalandığını aktaran Buba, 65 tekne, 71 depolama tankı, 14 araç ve 4 pompa makinesinin imha edildiğini ifade etti.

Buba, yaklaşık 1 milyon litre çalıntı ham petrolün ve 299 bin 169 litre gaz yağı ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar olduğunu açıklamıştı.

Ordu ise ülkedeki petrol hırsızlığı ve sabotajlarla mücadele kapsamında geçen yıl 233 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini bildirmişti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup petrol ihracatı bakımından 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da 60 Yasa Dışı Petrol Rafinerisi İmha Edildi - Son Dakika
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