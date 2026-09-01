Nijerya'da 610 Rehin Kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 610 Rehin Kurtarıldı

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Operasyonlarda 610 sivil, 324 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya'da terörle mücadelenin devamı.

Nijerya'da, geçen ay düzenlenen operasyonlarda teröristler tarafından rehin alınan 610 sivil kurtarıldı.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun ağustos ayında ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Onoja, operasyonlarda teröristler tarafından kaçırılan, aralarında 15 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 610 rehinenin kurtarıldığını belirtti.

Operasyonlarda 324 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Onoja, 373 teröristin yakalandığını, 201 teröristin de askere teslim olduğunu ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 610 Rehin Kurtarıldı - Son Dakika

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