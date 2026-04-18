Nijerya'da Bebek Fabrikası Operasyonu

Nijerya'nın Lagos eyaletinde düzenlenen operasyonla 17 hamile kadın ve 10 çocuk "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.
Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Lagos Müdürü Adedotun Keshinro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lagos'un Badagry bölgesinde alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiğini belirtti.
Keshinro, operasyonda tespit edilen "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden, 17 hamile kadın ve 10 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılan hamile kadınların 18-35 yaşlarında olduğunu aktaran Keshinro, operasyonda 2 şüphelinin de gözaltına alındığını söyledi.
Ülkede, kaçırılan kadınların doğurduğu bebeklerin yasa dışı yollardan satıldığı bu evlere "bebek fabrikası" deniliyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?