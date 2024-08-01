Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları

Güncel

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi.

Sivil toplum kuruşlarının (STK) çağrısıyla, artan hayat pahalılığına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolarda, hükümetin ülkedeki ekonomik sorunlara karşı çözüm bulması çağrısı yapıldı.

Başkent Abuja'da protestoların yasaklanmasına rağmen, yüzlerce kişi bir araya gelerek gösteri yaptı.

Hükümet aleyhine slogan atan protestocular, "Benzin sübvansiyonu geri getirilmeli", "Yeter artık","Bırakın yoksullar nefes alsın" ve "Kötü yönetime şimdi son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentteki Eagle Meydanı'nda toplanan kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve askerler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestoya katılan Emmanuel Godwin, AA muhabirine, ülkede kaldırılan benzin sübvansiyonunun geri getirilmesini istediklerini söyledi.

Ülkede her şeyin pahalı olduğunu kaydeden Godwin, "Artık hiç bir şey alamıyoruz. Bugün bir öğün yemek bulmak bile zor. Yoksullar da nefes alsın." dedi.

Ulusal basında çıkan haberde, Niger eyaletinde, protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 1 sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü

STK'ler, bugünden itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Federal Başkent Bölgesi (FCT) Bakanı Nyesom Wike, Abuja'da protestoların engellenmesi için belirli noktalarda asker konuşlandırılması talimatı vermişti.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.