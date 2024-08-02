Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestolarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestolarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti. Protestoların düzenlendiği bazı bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı. Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı dün başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

02.08.2024 11:49
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Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Protestoların düzenlendiği bazı bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre olaylarda 17 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda bina kundaklandı.

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı dün başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestolarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestolarında 17 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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