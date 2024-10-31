Nijerya'nın Oyo eyaletinde 2 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.
Oyo Eyaleti İtfaiye Ajansından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde eyalete bağlı Jegeda Oluloyo bölgesinde 2 katlı bir bina çöktü.
Devam eden kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cesedine ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan 7 yaralı, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Bina Çöktü: 10 Ölü - Son Dakika
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