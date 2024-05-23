Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi - Son Dakika
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Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi

Nijerya\'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, bir haftada 12 kişide Lassa ateşi vakası görüldüğünü açıkladı. Ülkede Lassa ateşi salgını 28 eyaletin 124 bölgesine yayıldı ve ocak ayından bu yana 1001 vaka tespit edildi. Salgında 179 kişi hayatını kaybetti. Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirledi ve halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

23.05.2024 02:33
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, bir haftada 12 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 28 eyaletinin 124 bölgesine yayıldığı anlatıldı.

Ülkede ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının 1001'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 179 kişinin salgından yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da bir haftada 12 Lassa ateşi vakası tespit edildi - Son Dakika

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