Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen hava operasyonlarında 103 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen hava operasyonlarında 103 terörist öldürüldü

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Nijerya ordusunun 10-18 Ekim'de Adamawa ve Borno eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik düzenlediği hava operasyonlarında 103 terörist öldürüldü. Operasyonlarda onlarca terörist yaralı olarak kaçtı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa ve Borno eyaletlerinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, ordunun son dönemde yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Goni, ordunun 10-18 Ekim tarihlerinde Adamawa ve Borno eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram mensuplarına hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Söz konusu operasyonlarda 103 teröristin öldürüldüğünü aktaran Goni, onlarca teröristin ise yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'a düzenlenen hava operasyonlarında 103 terörist öldürüldü - Son Dakika
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