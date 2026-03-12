Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Başarı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde güvenlik güçlerinin, terör örgütü Boko Haram tarafından ele geçirilen Ngoshe köyü ve askeri noktayı yeniden kontrol altına aldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) üyeleri ve yerel avcı gruplarıyla birlikte Borno eyaletindeki Ngoshe köyünde Boko Haram'a karşı ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Boko Haram'ın daha önce ele geçirildiği Ngoshe köyü, köydeki askeri nokta ve çevresini geri aldı.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, askeri tesisin yeniden güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.