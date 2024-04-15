Nijerya'da Boko Haram'ın Chibok kentindeki kız öğrenci kaçırmasının 10. yılında protesto gösterisi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın Chibok kentinde kız öğrencileri kaçırmasının 10'uncu yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.
Kız öğrencilerin kaçırılmasının 10'uncu yılında, öğrencilerin aileleri, yakınları ve çok sayıda kişi başkent Abuja'daki Unity Fountain Meydanı'nda toplandı.
"Chibok kızları için verilen mücadele Nijerya'nın ruhu için verilen mücadeledir", "10 yıl çok uzun bir süre", "Kızlarımızı geri getirin" ve "Kız kardeşlerimizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, hükümet aleyhine sloganlar attı.
Chibok Toplumu Başkanı Dauda Ndirpaya Iliya, yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın Chibok'ta halen etkili olduğunu belirterek, bölge sakinlerinin her gün korku içinde yaşadıklarını söyledi.
Iliya, kaçırılan kızların ailelerinin bazılarının üzüntüden hayatını kaybettiğini, bazılarının ise çeşitli hastalıklara yakalandığını kaydederek, Nijerya hükümetine, Chibok kızlarının derhal kurtarılması ve ailelerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.
Terör örgütü Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından bazıları kurtarılan veya kaçmayı başaran kız öğrencilerden 82'sinin 10 yıldır esaret atında olduğunu açıklamıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
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