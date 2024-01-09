Nijerya\'da Boko Haram\'ın saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki yer alan haberlere göre, Borno eyaletindeki Ngala-Dikwa kara yolunda döşenen mayın, iki ticari aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütü Boko Haram üyeleri burada yoğun olarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.