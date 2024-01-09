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Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği bölgede, yola döşenen bir mayının patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı ve henüz sorumluluk üstlenen olmadı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemleriyle on binlerce kişinin ölümüne neden oldu ve 2015'ten bu yana komşu ülkelerde de saldırılar gerçekleştiriyor.

Nijerya\'da Boko Haram\'ın saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti
09.01.2024 - 21:51,  Güncelleme: 21:53
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki yer alan haberlere göre, Borno eyaletindeki Ngala-Dikwa kara yolunda döşenen mayın, iki ticari aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütü Boko Haram üyeleri burada yoğun olarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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