Nijerya'da Boko Haram Terör Örgütü Onlarca Kadın ve Çocuğu Kaçırdı

Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün, odun toplamak için ormanlık alana giden onlarca kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.
Nijerya'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Goni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde sivillerin kaçırıldığını söyledi.
Goni, mülteci kampında yaşayan ve odun toplamak için ormanlık alana giden onlarca kadın ve çocuğun, Boko Haram üyeleri tarafından kaçırıldığını belirtti.
Olayın Kamerun sınırındaki Gamboru-Ngala bölgesinde yaşandığını ifade eden Goni, kaçırılan sivillerin kurtarılması için güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını kaydetti.
Hükümet, kaçırılanların sayısıyla ilgili açıklama yapmazken Nijerya'da Daily Trust gazetesinin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Muhammed Malik'e dayandırdığı haberinde ise kaçırılan kişi sayısının 200 olduğu ifade edildi.
Malik, yaptığı açıklamada, mülteci kampında yaşayan sivilleri kaçırma olayını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2009'dan bu yana faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, 2014'te Borno eyaletindeki bir devlet okulundan 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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