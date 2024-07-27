Nijerya'da Boko Haram Üyelerine Karşı Yargılama: 125 Mahkumiyet

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyelerine karşı yeniden başlayan toplu yargılamada, 125 terörist ve örgüt finansörü mahkum edildi.

Nijerya Federasyon Başsavcılığı Sözcüsü Kamardeen Ogundele, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yeniden başlayan Boko Haram üyelerinin toplu yargılamasında 125 terörist ve örgüt finansörünün mahkum edildiğini belirtti.

Ogundele, 125 kişinin "terörizm, terörizmin finansmanı, maddi destek sağlama" ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) suçlarıyla ilgili davalardan mahkum edildiğini kaydetti.

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, 24 Temmuz'da Boko Haram üyesi 300 kişinin toplu yargılanmasına yeniden başlamıştı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu. Yakalanan teröristler federal mahkemede gruplar halinde yargılanıyor.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.