Nijerya'da Boko Haram ve çetelerin saldırıları: 6 ölü

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Nijerya'nın Borno ve Sokoto eyaletlerinde, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Maiduguri-Gamboru Ngala kara yolunda yolcu ve yük taşıyan araca saldırı düzenledi.

Aracın ateşe verildiği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi kaçırıldı.

Diğer yandan, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletinin Gudu bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Gudu Milletvekili Yahaya Gudu, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını ve askerlere ait 2 aracın da kundaklandığını belirtti.

Gudu, bölgeye ilave güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.