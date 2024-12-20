Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Shiroro Yerel Yönetimi Konsey Başkanı Akilu Kuta, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Shiroro bölgesindeki farklı noktalarda bombalı saldırılar düzenlediğini belirtti.
Kuta, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıların sorumlularının henüz belirlenemediğini kaydeden Kuta, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini bildirdi.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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