Nijerya'da cami çöktü, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Nijerya'da cami çöktü, ölü ve yaralılar var

Nijerya\'da cami çöktü, ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta öğle namazı sırasında bir cami çöktü. Olayda bazı kişiler hayatını kaybederken, sağ kurtarılanlar ve yaralılar bulunuyor. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı'nın kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Nijerya'da büyük şehirlerde bina çökmeleri zaman zaman yaşanmaktadır.

26.05.2024 19:03
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Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta namaz sırasında caminin çöktüğü bildirildi.

Bölge sakini Mojeed Adekunle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos'a bağlı Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çöktüğünü belirtti.

Adekunle, olayın ardından enkazdan bazı cesetlerin çıkarıldığını belirterek, "Sağ kurtarılanlar ve yaralılar var. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan bir kurtarma ekibi ve diğer kişiler olay yerinde." dedi.

Nijerya'nın Abuja ve Lagos gibi büyük şehirlerinde zaman zaman bina çökmeleri yaşanıyor.

Kaynak: AA

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