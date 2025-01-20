Nijerya'da Çete Operasyonu: 9 Üye Öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Çete Operasyonu: 9 Üye Öldürüldü

Katsina'daki operasyonda 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, birçok yaralı kaçtı.

20.01.2025 00:46
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Nijerya'da güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlediği operasyonda 9 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Ruwan Dorowa köyünde silahlı çete üyelerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sadiq, operasyonda 9 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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