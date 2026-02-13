Nijerya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027'de

Nijerya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027\'de
13.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da cumhurbaşkanı seçimi 20 Şubat 2027, vali seçimleri ise 6 Mart 2027'de yapılacak.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da cumhurbaşkanı seçiminin tarihi 20 Şubat 2027 olarak belirlendi.

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Joash Amupitan, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin 20 Şubat 2027'de, eyalet valisi seçimlerinin ise 6 Mart 2027'de yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçimleri için siyasi partilerin ve adayların kampanya sürecinin 18 Kasım 2026'da başlayıp 19 Şubat 2027'de sona ereceğini aktaran Amupitan, vali seçimleri için kampanyaların ise 15 Aralık 2026'da başlayacağını ve ilgili seçim gününden 24 saat önce, 5 Mart 2027'de sona ereceğini belirtti.

Amupitan, seçim hazırlıklarının bir parçası olarak, Sürekli Seçmen Kaydı'nın (CVR) Nisan 2026'da başlayacağını ve Ocak 2027'de sona ereceğini, böylece Nijeryalılara seçmen bilgilerini kaydetmeleri veya güncellemeleri için yeterli zaman tanınacağını dile getirdi.

Siyasi partilerin ön seçimlerini 1 Temmuz-30 Eylül tarihlerinde düzenlemeleri ve ardından aday listelerini 1-31 Ekim tarihlerinde Komisyona sunmaları bekleniyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Uluslararası, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:29:37. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.