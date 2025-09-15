Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı! 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı! 19 kişi hayatını kaybetti

15.09.2025 03:17
Nijerya'da düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düşmesi sonucu kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün gelini damadın evine götürdüğü ve köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığı öğrenildi. Yetkililer sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini ifade ediyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyunda yer alan bir otobüsün nehre düştüğünü belirtti.

SÜRÜCÜ EL FRENİNİ ÇEKMEDİ İDDİASI

Muhammed, kazada kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını aktaran Muhammed, sürücünün el frenini çekmeyi unutmuş olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

