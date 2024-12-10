Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 36 Kişi Kurtarıldı

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Nijerya'nın kuzeyindeki Kebbi eyaletinde dün fidye için kaçırılan 36 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Danko-Wasagu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ordu ile polis işbirliğinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Abubakar, operasyonda silahlı kişilerin fidye için rehin aldığı 36 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.