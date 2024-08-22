Nijerya'da fidye için kaçırılan emir öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da fidye için kaçırılan emir öldürüldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde fidye için kaçırılan Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın, fidyenin ödenmemesi nedeniyle öldürüldüğü bildirildi. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

22.08.2024 15:16
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde fidye için kaçırılan Gobir Bölge Emiri Alhaji İsa Bawa'nın, fidyenin ödenmemesi nedeniyle öldürüldüğü bildirildi.

Gobir Emirliğinden yapılan açıklamada, temmuzda Sokoto'dan Sabon Birni bölgesine gitmek için yola çıkan Bawa ve büyük oğlunun silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılması için istenilen fidyenin gecikmesi nedeniyle 73 yaşındaki Bawa'nın öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu, Bawa'nın öldürülmesini kınadı.

Tinubu, "Yönetimim, ulusun güvenliğini sağlamak için tehditleri ısrarlı bir şekilde ortadan kaldırmakta ve bu vahim terör eylemlerine etkili bir şekilde karşı konulacak." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da fidye için kaçırılan emir öldürüldü - Son Dakika

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