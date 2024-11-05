Nijerya'da Gençlerin Şartsız Salıverilmesi Emri - Son Dakika
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Nijerya'da Gençlerin Şartsız Salıverilmesi Emri

Devlet Başkanı Tinubu, açlık protestoları sırasında tutuklanan gençlerin derhal salıverilmesini istedi.

05.11.2024 13:41
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ABUJA, 5 Kasım (Xinhua) -- Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, Pazartesi günü ülkedeki son açlık protestoları sırasında tutuklandığı söylenen reşit olmayan onlarca gencin şartsız salıverilmesini emrederek bu gençlerin tutuklanmasına yönelik soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Nijerya Bilgi ve Ulusal Oryantasyon Bakanı Muhammed İdris, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Tinubu'nun ülkenin başsavcısına verdiği talimatın, genç vatandaşlara yönelik devam eden hukuki süreçlere bakılmaksızın derhal yürürlüğe girdiğini söyledi.

Tinubu'nun tutuklamalara ve hukuki süreçlere dahil olan tüm kolluk birimlerinin soruşturulması talimatı verdiğini de kaydeden bakan, "Hükümetin herhangi bir yetkilisinin herhangi bir usulsüzlük yaptığının tespit edilmesi halinde uygun disiplin önlemleri uygulanacaktır" dedi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Ağustos ayında Nijerya genelindeki açlık protestoları sırasında ülkenin kuzey kesimlerinde 18 yaş altı gençler tutuklanmış ve geçtiğimiz hafta Abuja'da vatan hainliği suçlamasıyla soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Gençlere bu şekilde suç isnat edilmesi, yerel bir mahkemenin her biri için 10 milyon naira (yaklaşık 6.000 ABD doları) ve iki kefil gibi katı kefalet şartları belirlemesi üzerine tüm ülkede tartışmaları alevlendirmişti.

İdris, "Devlet Başkanı, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanlığı'na da derhal bu gençlerin refahıyla ilgilenme ve ülkenin neresinde olursa olsunlar ebeveyn ya da vasilerine sorunsuz şekilde kavuşmalarını sağlama çalışmalarına katılma talimatı da vermiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Nijerya, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Gençlerin Şartsız Salıverilmesi Emri - Son Dakika

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