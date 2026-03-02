Nijerya'nın Katsina eyaletinde gıda yardımı sırasında çıkan izdihamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Aliyu Abubakar, eyaletin Kofar-Guga bölgesinde gıda yardımı sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Abubakar, izdihamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Abubakar, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Abubakar, olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirerek, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Gıda Yardımında İzdiham: 4 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?