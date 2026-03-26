Nijerya'da Göçük: Çok Sayıda Ölü
Nijerya'da Göçük: Çok Sayıda Ölü

26.03.2026 13:05
Kano eyaletindeki bir kum ocağındaki göçükte birçok işçi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları başladı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağı çöktü.

Göçük nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

