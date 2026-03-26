Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kum ocağında meydana gelen göçükte çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Ridawa köyünde bir tuğla üretim alanındaki kum ocağı çöktü.
Göçük nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Göçük: Çok Sayıda Ölü - Son Dakika
