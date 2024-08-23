Nijerya'da güvenlik güçleri silahlı çetelere operasyon düzenledi - Son Dakika
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Nijerya'da güvenlik güçleri silahlı çetelere operasyon düzenledi

Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 27 silahlı çete üyesi öldürüldü. Operasyonlar, terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) yoğun faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleştirildi.

23.08.2024 01:46
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Nijerya'da güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Enugu eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 27 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Enugu Polis Yetkilisi Onochie Ezeh, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Ezeh, operasyonlarda 27 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Onochie Ezeh, silahlı kişilerin hangi gruba mensup olduğu açıklamazken, bölgede terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) üyeleri yoğun faaliyet gösteriyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA

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