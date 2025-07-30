Nijerya'da Hemşireler 7 Günlük Greve Gitti

Nijerya'daki hemşireler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil ücret ve daha iyi sosyal haklar talebiyle bugün itibarıyla ülke genelinde 7 gün sürecek uyarı grevine başladı.

Nijerya Hemşireler ve Ebeler Ulusal Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, grevin 14 Temmuz'da hükümete verilen 15 günlük sürede hiçbir somut yanıt alınamaması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, grevin ülke genelindeki tüm federal sağlık kurumlarında hizmetlerin tamamen durdurulmasını kapsadığı ve hemşirelerin greve tam katılım göstermelerinin beklendiği kaydedildi.

Grevin 5 Ağustos'a kadar süreceği bildirilen açıklamada, kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin bu süreçte ciddi şekilde aksayabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Üyelerimiz hastane hizmetlerinin yüzde 60 ila 70'ini üstlenmektedir. Bu nedenle daha iyi çalışma koşulları, adil ücretlendirme ve mesleki katkılarının tanınmasını talep etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Çalışma Bakanı Muhammadu Dingyadi, düzenlediği basın toplantısında, hemşirelere grevi askıya almaları çağrısında bulunarak, bunun uyuşmazlıklara en iyi çözüm olmadığını söyledi.

Dingyadi, hükümet hemşirelerin endişelerini gidermek için çalışmaya devam ederken, birliğe diyaloğu benimsemesi çağrısında bulundu.