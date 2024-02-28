Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Anambra Eyalet Valisi Charles Soludo, ülkenin güneyindeki pazar yerindeki iki katlı binanın çöktüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi enkazdan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın imar yasalarına uygun olmadığı belirtildi.

28.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anambra Eyalet Valisi Charles Soludo, ülkenin güneyinde pazar yerindeki iki katlı binanın çöktüğünü açıkladı.

Vakli Soludo, binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Enkazdan 26 kişinin çıkarıldığını aktaran Soludo, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Binanın, imar yasalarına uygun yapılmaması nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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