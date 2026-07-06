Nijerya'da İki Trafik Kazası: 25 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da İki Trafik Kazası: 25 Ölü

Nijerya\'da İki Trafik Kazası: 25 Ölü
06.07.2026 22:32
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Kwara ve Ogun eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 23 yaralı.

Nijerya'nın Kwara ve Ogun eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kwara Eyaleti Genel Müdürü Kabiru Kazeem, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin İlorin-Jebba kara yolunda otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Kazeem, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

FRSC Ogun Sözcüsü Odunsi Afolabi ise eyaletin Lagos-İbadan kara yolunda meydana gelen kazada, 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da İki Trafik Kazası: 25 Ölü - Son Dakika

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