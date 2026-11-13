Nijerya'da INEC, 28 Kasım'da ülke genelinde başkanlık deneme seçimi yapacak - Son Dakika
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Nijerya'da INEC, 28 Kasım'da ülke genelinde başkanlık deneme seçimi yapacak

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INEC, 2027 seçimleri öncesinde oy kullanma ve elektronik sonuç iletimini test etmek için 28 Kasım'da ülke genelinde başkanlık deneme seçimi yapacak. INEC Başkanı Amupitan, BVAS'ın da test edileceği uygulamayla 2027 öncesi olası aksaklıkların tespitinin hedeflendiğini söyledi.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), 2027 genel seçimleri öncesinde oy kullanma teknolojisini ve sonuçların elektronik ortamda iletilmesini test etmek amacıyla 28 Kasım'da ülke genelinde başkanlık "deneme seçimi" düzenleyecek.

INEC Başkanı Joash Amupitan, Londra'daki Chatham House'da Nijerya demokrasisinin geleceğine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 28 Kasım'daki deneme seçiminin ülkenin tüm eyaletlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Amupitan, çalışmanın güncellenmiş Biyometrik Seçmen Doğrulama Sistemi (BVAS), seçmen kimlik doğrulama süreçleri ve seçim sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi mekanizmalarının test edilmesini sağlayacağını söyledi.

Deneme uygulamasıyla 2027'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde olası teknik ve operasyonel aksaklıkların tespit edilmesinin hedeflendiğini aktaran Amupitan, "Bu ayın 28'inde, başkanlık seçimini simüle etmek amacıyla federasyona bağlı tüm eyaletlerde deneme kimlik doğrulama ve oy kullanma uygulaması yapacağız." dedi.

2023 seçimlerinin ardından güven sorunu

Amupitan, 2023 genel seçimlerinin ardından seçim komisyonunun kamuoyundaki güvenilirliğinin ciddi zarar gördüğünü ve kurumun bu güven kaybını henüz tamamen telafi edemediğini dile getirdi.

Komisyonun seçim sonrası değerlendirmelerinde, özellikle seçim sonuçlarının yönetimi ve birleştirilmesi süreçlerinde sorunlar yaşandığının tespit edildiğini aktaran Amupitan, bu kapsamda sonuçların elektronik ortamda iletilmesinden önce ek doğrulama mekanizmalarının devreye alındığını bildirdi.

Amupitan, 2027 seçimleri öncesinde karşı karşıya oldukları başlıca sorunların güvenlik, lojistik ve seçim sonuçlarının yönetimi olduğunu vurguladı.

Seçim görevlileri ile oy verme materyallerinin güvenliğinin sağlanması için güvenlik kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını belirten Amupitan, seçim ekipmanlarının sandık merkezlerine zamanında ulaştırılmasına yönelik hazırlıkların da iyileştirildiğini kaydetti.

Yaklaşık 103 milyon seçmenin bulunduğu Nijerya'da, cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis seçimlerinin 16 Ocak 2027'de, valilik ve eyalet meclisi seçimlerinin ise 6 Şubat 2027'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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