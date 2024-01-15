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Nijerya'da İnternet Kullanıcı Sayısı 160,1 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Nijerya'da İnternet Kullanıcı Sayısı 160,1 Milyonu Geçti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede internet kullanan kişi sayısı 160,1 milyonu geçti. Ayrıca mobil abone sayısı da 221,7 milyona ulaştı. Nijerya'da internet kullanımının artmasıyla birlikte siber güvenlik sorunları da artış gösterdi. Elektrik sıkıntısı yaşanan ülkede mobil internet kullanımı yaygınlaşmış durumda ve MTN, Glo ve 9mobile firmaları en çok tercih edilen operatörler arasında yer alıyor.

Nijerya\'da İnternet Kullanıcı Sayısı 160,1 Milyonu Geçti
15.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:21
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, internet kullanan kişi sayısının 160,1 milyonu geçtiği bildirildi.

Nijerya'da Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamada, ülkede 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 221,7 milyona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde internet kullananların sayısının 160,1 milyonu geçtiği kaydedildi.

Ülkedeki internet kullanıcısı sayısının, bu dönemde yüzde 4,83 arttığı aktarılan açıklamada, siber güvenlik sorununun da yükseldiği ifade edildi.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da yaygın olarak mobil internet kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen operatörler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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Nijerya, Afrika, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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