Nijerya'da İntihar Saldırıları: 23 Ölü

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Maiduguri'de düzenlenen ve 23 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan intihar saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, saldırıların "suçlu ve terörist unsurların çaresiz ve panik içindeki son girişimleri" olduğunu belirterek bu grupların güvenlik güçlerinin yoğun baskısı altında bulunduğunu ve toplumda korku yaratmayı amaçladığını vurguladı.

Saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Tinubu, güvenlik yetkililerine Maiduguri'ye giderek duruma yerinde müdahale etmeleri ve acil durum ekiplerine de yaralılara gerekli müdahalenin yapılması yönünde talimatlar verdi.

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de dün akşam saatlerinde pazar, hastane ve üst geçit olmak üzere üç farklı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, bölgede uzun süredir etkili olan terör örgütü Boko Haram benzer eylemlerle biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.