Nijerya'da intihar saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da intihar saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi

Nijerya'nın Borno eyaletinde 29 Haziran'da gerçekleşen intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı. Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, saldırıların ardından bölgeye ziyarette bulunarak bilgi aldı. Saldırılarda yaralanan 42 kişiden 26'sı hala tedavi altında bulunurken, geri kalanlar taburcu edildi. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

01.07.2024 21:17
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 29 Haziran'da düzenlenen intihar saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza ve Pulka bölgelerinde 29 Haziran'da düzenlenen intihar saldırılarının ardından bölgeye ziyarette bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Shettima, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını belirtti.

Saldırılarda yaralanan 42 kişiden 26'sının halen tedavi altında olduğunu kaydeden Shettima, geri kalanların taburcu edildiğini söyledi.

Marrarraban Gwoza ve Pulka bölgelerinde önceki gün 4 intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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