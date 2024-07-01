Nijerya'da intihar saldırılarında ölü sayısı 31'e yükseldi

Güncel

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 29 Haziran'da düzenlenen intihar saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza ve Pulka bölgelerinde 29 Haziran'da düzenlenen intihar saldırılarının ardından bölgeye ziyarette bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Shettima, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını belirtti.

Saldırılarda yaralanan 42 kişiden 26'sının halen tedavi altında olduğunu kaydeden Shettima, geri kalanların taburcu edildiğini söyledi.

Marrarraban Gwoza ve Pulka bölgelerinde önceki gün 4 intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.