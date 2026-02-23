Nijerya'da ISWAP'a Operasyon: 25 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
Nijerya'da ISWAP'a Operasyon: 25 Terörist Öldürüldü

23.02.2026 01:05
Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Limankara ve Kukawa bölgelerinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda 25 ISWAP üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlere ait geniş çaplı savunma ve yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait 2 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Borno, Son Dakika

