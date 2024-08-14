Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerileri İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerileri İmha Edildi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 27 tesis imha edildi. Nijerya Ordusu, petrol kaçakçılarına karşı operasyonlar düzenleyerek 27 kaçak petrol arıtma tesisini yok etti.

14.08.2024 19:46
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 27 tesis imha edildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi İmo eyaletinde petrol kaçakçılarına karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 27 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 80 bin litreden fazla ham petrolün ele geçirildiğini aktaran Danjuma, ordunun petrol kaçakçılığına karşı mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerileri İmha Edildi - Son Dakika

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